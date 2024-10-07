متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ليس لدينا تأكيد على مقتل القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين

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القدس (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين إن إسرائيل ليس لديها تأكيد على مقتل هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في أعقاب تقارير عن استهدافه في غارة جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل تأكيد وفاة صفي الدين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ديفيد منسر في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “ليس لدينا هذا التأكيد بعد. سنعلن ذلك على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي بمجرد تأكيده”.