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متحدث باسم الحوثيين بعد ضربات أمريكية: اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه

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القاهرة (رويترز) – قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن اليمن سيواصل “الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان”، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت منشآت بالعاصمة صنعاء.

وكتب عبد السلام على إكس “العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة… ونؤكد أن اليمن… مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، وأنه ثابت على موقفه المساند لغزة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية