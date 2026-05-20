متحدث باسم الخارجية الإيرانية: نسعى لإنشاء آلية مع عُمان بشأن مضيق هرمز

القاهرة 20 مايو أيار (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز.

وذكر أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأغلقت إيران مضيق هرمز إلى حد كبير أمام جميع السفن باستثناء سفنها منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير شباط، مما تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وردت الولايات المتحدة الشهر الماضي بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )