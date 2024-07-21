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متحدث باسم جماعة الحوثي للجزيرة: سنواصل مهاجمة إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية لقناة الجزيرة يوم الأحد إن الجماعة ستواصل مهاجمة إسرائيل ولن تلتزم بأي قواعد اشتباك معها، وذلك غداة شن إسرائيل ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقال عبد السلام إنه لن تكون هناك “خطوط حمراء” في رد الجماعة على إسرائيل. وأضاف “كل المنشآت الحساسة بمختلف مستوياتها ستكون هدفا لنا”.

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