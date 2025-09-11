متحدث باسم حماس: الهجوم الإسرائيلي لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة

دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادتها في الدوحة يوم الثلاثاء لن يُغير شروط الحركة لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد فوزي برهوم، القيادي في حماس، في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس أن الهجوم استهدف وفدها التفاوضي في أثناء مناقشته اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب لوقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية نضال المغربي وجنى شقير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)