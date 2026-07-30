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متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية

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30 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قوله اليوم الخميس إن بغداد لم توافق على الضربات الأمريكية السعودية على الأراضي العراقية، ولم تكن على علم مسبق بها.

ونفذت السعودية والقيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد فصائل مدعومة من إيران في العراق، واتهمتا هذه الفصائل بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة.

(تغطية صحفية مؤيد حميد – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

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