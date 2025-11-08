متحف الشارقة للسيارات القديمة يجذب الاهتمام في لندن

اختتم متحف الشارقة للسيارات القديمة مشاركته في معرض سوق السفر العالمي – لندن 2025 ضمن جناح إمارة الشارقة الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت أنّ مشاركة المتحف “استوقفت أنظار الزوار وأثارت اهتمام المتخصصين والمهتمين بتاريخ صناعة السيارات”.

واستحوذت سيارة “أستون مارتن دي بي 5” طراز عام 1964 على إعجاب الحاضرين لكونها من رموز تاريخ صناعة السيارات البريطانية، وتجسّد مزيجًا من الحرفية الهندسية والجمال الفني الذي رافق تطور القطاع في القرن الماضي.

