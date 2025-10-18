متحف زايد الوطني يفتح أبوابه رسميا مطلع كانون الأول/ديسمبر في المنطقة الثقافية بالسعديات

يفتح متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبوابه رسمياً في 3 كانون الأول/ديسمبر 2025 في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، التي تعد أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ “المتحف يأخذ زواره في رحلة تفاعلية لتعريفهم بالتاريخ العريق للدولة، بدءاً من العصور القديمة حتى يومنا الحاضر”.

وأوضحت أنّ ذلك يحدث “من خلال الجمع بين التحف الأثرية والقطع التاريخية والتجارب السمعية والبصرية والحسية، إلى جانب أعمال فنية معاصرة تعكس روح الماضي والحاضر”.

ويحتفي المتحف “بإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويجسد قيمه الراسخة لتعزيز الموروث الثقافي والتعليم وترسيخ الهوية والانتماء”، بحسب المصدر نفسه.

ويتعقَّب المتحف الذي صمَّمه المهندس المعماري العالمي اللورد نورمان فوستر، الحائز جائزة بريتزكر، أقدم دليل على الوجود البشري في هذه المنطقة، وسُبل الحياة في الحضارات القديمة وازدهارها على امتداد قرون، ويسلِّط الضوء على الروابط التي نشأت وتوطَّدت عبر طرق التجارة، ويحتفي بالعوامل الفريدة لتراث الدولة وثقافتها.

