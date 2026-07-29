متسلقة إماراتية تصبح أصغر شخص عربي يصل إلى ارتفاع يتجاوز 7000 متر بعد تسلّق جبل لينين

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أصبحت المتسلقة الإماراتية فاطمة العوضي، التي تبلغ 19 عاما، أصغر شخص عربي يصل إلى ارتفاع يتجاوز 7000 متر، وأول شخص إماراتي يعتلي قمة لينين البالغ ارتفاعها 7134 مترا في جبال بامير بجمهورية قرغيزستان، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وشكّل وصولها لهذه القمة في 18 تموز/يوليو بعد رحلة استغرقت ثلاثة أسابيع “أعلى إنجاز في التسلق لفاطمة حتى الآن، بعد عام واحد فقط من تسلقها أول قمة رئيسية لها، وهي قمة إلبروس بارتفاع 5642 مترا، أعلى قمة في أوروبا”، وفق “وام”.

وبعد إتمامها أربعة من “القمم السبع”، تواصل الشابة الإماراتية، التي تسعى للحفاظ على توازن بين دراستها الجامعية بدوام كامل وهوايتها تسلق الجبال، التقدم في استكمال تحدي “القمم السبع” و”الغراند سلام الاستكشافي”.

م ل/دص