متطوعون يهرعون للمساعدة مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بورما

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هرع سكان الأحد لمساعدة الضحايا في مناطق اجتاحتها الفيضانات في بورما من جراء الإعصار ياغي الذي أوقع 113 قتيلا فيما اعتبر 64 شخصا في عداد المفقودين، وفق ما اعلن المجلس العسكري الحاكم الأحد.

بحسب أرقام رسمية، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مصرع أكثر من 400 شخص في بورما وفيتنام ولاوس وتايلاند، في أعقاب الإعصار ياغي الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

لكن المعلومات المتوافرة في بورما لا تزال محدودة بسبب تضرر طرق وجسور، وكذلك شبكتي الاتصالات والإنترنت.

والأحد أعلن المجلس العسكري في بورما ارتفاع حصيلة الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي الى 113 قتيلا، إضافة الى أكثر من 320 الف نازح.

وقال المتحدث باسم المجلس زاو مين تون “في مختلف انحاء البلاد، قضى 113 شخصا واعتبر 64 في عداد المفقودين وأصيب 14″، لافتا الى أن “أكثر من 320 الف شخص يقيمون في 78 الف منزل تم إجلاؤهم الى مخيمات إغاثة موقتة”.

وكانت الحصيلة السابقة في بورما تفيد بمصرع 74 شخصا على الأقل وفقدان 89 آخرين. وقد طلب رئيس المجلس العسكري الحاكم مساعدة خارجية في مسعى نادرا ما يحصل.

وأفادت صحيفة “غلوبال لايت أوف ميانمار” بتواصل أعمال الإغاثة والبحث، مشيرة إلى أن الفيضانات دمّرت عشرات آلاف المنازل وخمسة سدود.

– أراضٍ زراعية غمرتها المياه –

وغمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في وسط بورما، خصوصا حول العاصمة نايبيداو، بينما أفيد عن حدوث انهيارات أرضية في مناطق جبلية.

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام حكومية بأنّ مياه نهري سيتونغ وباغو اللذين يتدفّقان عبر وسط وجنوب البلاد، لا تزال فوق مستويات خطرة الأحد لكن من المتوقع أن تنخفض في الأيام المقبلة.

وأقامت السلطات 82 مخيّما لإيواء الأشخاص الذين غادروا منازلهم، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

من جهتها، حذرت الهيئة التايلاندية للأرصاد الجوية الأحد من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على المقاطعات الواقعة على طول نهر ميكونغ الأحد.

وتفاقم هذه الكارثة البؤس الذي تعيشه بورما الغارقة في أزمة إنسانية وأمنية وسياسية منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 الذي أطاح حكم أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا.

وسبق لأكثر من 2,7 مليون شخص أن اضطروا لمغادرة ديارهم في هذه البلاد، بسبب الحرب الأهلية الدائرة.

– طلب مساعدة –

وطلب رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ السبت في مسعى نادرا ما يحصل، مساعدة خارجية بعدما كان المجلس قد منع مساعدات دولية وأفشل برامج معونة أجنبية.

والأحد، أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشنكار في منشور على منصة إكس أن الهند أرسلت إلى بورما عشرة أطنان من المساعدات تشمل حصصا غذائية وملابس وأدوية، كما أرسلت إمدادات إلى فيتنام ولاوس.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، علق المجلس أذونات التنقل لعاملين في منظمات تعنى بالمساعدات الإنسانية كانوا يحاولون إعانة نحو مليون شخص من المتضررين من إعصار موكا في غرب بورما.

ونددت الأمم المتحدة حينها بهذا القرار “غير المفهوم”.

والسبت، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بورما واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس، إنّهما ليسا في صدد الإدلاء بتعليقات على مطلب المجلس العسكري في الوقت الراهن.

إلى ذلك، يقترب الإعصار بيبينكا الأحد من السواحل الشرقية للصين حيث الكثافة السكانية العالية ومدينة شنغهاي، مع تحذير السلطات من هطول أمطار “غزيرة”.

وتوقعت وزارة إدارة الكوارث الصينية أن يبلغ الإعصار اليابسة وشنغهاي، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، بين ليل الأحد وصباح الإثنين.

ويؤكد العلماء أنّ تغير المناخ يجعل الرياح الموسمية التي تضرب جنوب شرق آسيا بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، أقوى وأكثر اضطرابا.

ويؤكد خبراء أن الأعاصير باتت تتشكل في أماكن أقرب الى السواحل، وتشتد قوتها بشكل أسرع وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب التغير المناخي.

رما/ناش-ود/ب ق