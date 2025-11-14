متظاهرون من السكان الأصليين يغلقون المدخل المؤدي لمؤتمر المناخ

afp_tickers

2دقائق

قطع نحو ستين متظاهرا من السكان الأصليين المدخل المؤدي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) في بيليم في البرازيل الجمعة بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقف المحتجون وهم عراة الصدر ويضعون زينة تقليدية، ومعهم ثلاثة أطفال، أمام المدخل الرئيسي، وقطعوا أيضا طريقا محاذيا.

وقال بيان للأمم المتحدة إن التظاهرة “سلميّة ولا تشكّل أي خطر”.

ودعا البيان المشاركين في المؤتمر للدخول من باب جانبي.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “نضالنا من أجل أرضنا هو نضال من أجل حياتنا”. وهو ينتمي لقبيلة موتدوروكو التي تحتج على مشاريع الإنشاءات الكبرى في الأمازون وتطلب لقاء الرئيس البرازيلي.

وحضر إلى مكان التظاهرة رئيس المؤتمر أندريه كوريا دو لاغو والمديرة العامة آنا توني للتفاوض مع المتظاهرين.

والثلاثاء، اقتحم عشرات من المتظاهرين من السكان الأصليين موقع انعقاد المؤتمر.

إزاء ذلك، انتقد الأمين التنفيذي للمؤتمر سيمون ستيل الخرق في شكوى وججها إلى الرئاسة البرازيلية، لكن البرازيل رفضت الشكوى وقالت إن مسؤولية حماية الجزء الداخلي من الموقع تقع على عاتق الهيئة الأممية.

بور/خلص/ص ك