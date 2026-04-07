متظاهرون يقتحمون القنصلية الكويتية في البصرة بعد هجوم صاروخي
البصرة (العراق) 7 أبريل نيسان (رويترز) – قالت مصادر في الشرطة اليوم الثلاثاء إن محتجين غاضبين اقتحموا القنصلية الكويتية في مدينة البصرة العراقية عقب هجوم صاروخي أُطلق من جهة الكويت وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وأبلغ مسؤولون أمنيون وصحيون رويترز بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح عندما سقطت صواريخ أطلقت من جهة الكويت على منزل في خور الزبير قرب البصرة.
وقالت الشرطة إن عدد القتلى مرشح للزيادة، إذ لا يزال بعض أفراد العائلة تحت الأنقاض.
(تغطية صحفية عارف محمد-إعداد علي خفاجي ومحمد عطية للنشرة العربية)