متعاملون: سوريا لم تشتر أي كميات بعد في مناقصة تطلب 200 ألف طن من القمح

هامبورج (رويترز) – قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن الهيئة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في سوريا لا تزال تبحث عروض الأسعار في مناقصة دولية لشراء نحو 200 ألف طن من قمح الطحين اللين أغلقت هذا الأسبوع دون تنفيذ أي عمليات شراء بعد.

وأغلقت المناقصة في 15 سبتمبر أيلول. وتسعى سوريا للحصول على شحنات خلال 60 يوما من إرساء العقد.

وذكرت رويترز في أغسطس آب أن سوريا تواجه أزمة غذاء محتملة بسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاما والذي أدى لتقليص إنتاج القمح بنحو 40 بالمئة في وقت تواجه فيه البلاد نقصا في التمويل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)