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مثول رجل تسلق برج “بيج بن” تأييدا للفلسطييين أمام القضاء

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لندن (رويترز) – مثل رجل أمام المحكمة يوم الاثنين بعد أن تسلق برج ساعة “بيج بن” في قصر وستمنستر في لندن في وقت مبكر من صباح السبت وبقي هناك طوال اليوم ضمن احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

وقال محاميه والمدعون العامون لمحكمة وستمنستر في لندن إن دانيال داي (29 عاما) ارتقى 25 مترا من المبنى المعروف رسميا باسم برج إليزابيث، نحو الساعة 7:20 صباح يوم السبت، وهو يمسك بعلم فلسطيني، وظل هناك 16 ساعة حتى وافق على النزول.

ووجهت إليه الشرطة على إثر ذلك اتهام التسلق والبقاء على البرج مما تسبب في “خطر أو تسبب في ضرر جسيم للجمهور”، وأيضا التعدي على موقع يتمتع بحماية.

وقال ممثلو الادعاء إن تصرفات داي أدت إلى اضطرابات خطيرة في تلك المنطقة من وسط لندن مع إغلاق الطرق وتحويل مسار الحافلات، كما أدت إلى إلغاء الجولات البرلمانية، وترتب على ذلك خسائر بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني (32300 دولار).

وقال محامي داي إنه سيدفع ببراءته من الاتهام الأول، مشيرا إلى أن تصرفه استهدف نشر الوعي عن الأوضاع في غزة ورد فعل بريطانيا عليها.

ويقتضي الاتهام الثاني، المتمثل في التعدي على موقع يتمتع بحماية، موافقة النائب العام، ومن ثم تأجل النظر في القضية إلى 17 مارس آذار المقبل لاتخاذ قرار.

واحتُجز داي، وهو من بلدة ساحلية في شرق إنجلترا، بينما صفق أنصاره ورددوا الهتافات “بطل” و”فلسطين حرة” أثناء اقتياده.

وقال لينزي هويل، رئيس مج/لس العموم البريطاني ومقره أيضا في قصر وستمنستر، إنه طلب مراجعة الحادث.

(الدولار = 0.7745 جنيه إسترليني)

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