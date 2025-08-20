The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مثول مغني راب في فرقة “نيكاب” أمام محكمة في لندن بتهمة دعم حزب الله

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يمثل مو شارا مغني الراب في فرقة “نيكاب” الإيرلندية الشمالية، أمام محكمة في لندن الأربعاء، بتهمة ارتكاب “مخالفة إرهابية” بعد رفعه علم حزب الله خلال حفلة موسيقية.

وفي 21 أيار/مايو، وُجّهت إلى ليام أوهانا المعروف بمو شارا، تهمة رفع علم الحزب اللبناني المدعوم من إيران، والمصنّف كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة، وذلك أثناء حفلة موسيقية لفرقته في لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

كذلك، اتُهم بالهتاف قائلا “هيا يا حماس! هيا حزب الله!”.

ومن المقرّر أن يمثل مغني الراب البالغ من العمر 27 عاما أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 بتوقيت غرنتش). ولطالما نفت الفرقة أي دعم لحزب الله، واصفة القرار بأنّه “سياسي”. 

وفيما انتقدت إسرائيل، قالت الفرقة التي تتحدر من بلفاست، في منشور على حسابها على منصة إكس الثلاثاء، “غدا، سيعود مو شارا إلى محكمة البداية في ويستمنستر، في وقت تواصل الحكومة البريطانية البحث عن وسيلة إلهاء”. 

ودعت الفرقة أنصارها للحضور إلى المحكمة الأربعاء.

وخلال جلسة استماع أولى في منتصف حزيران/يونيو، قال محامو مغني الراب إنّ توجيه التهم إليه جاء بعد انقضاء المهلة القانونية المحدّدة بستة أشهر. ثمّ أُجّلت القضية إلى نهاية آب/أغسطس ومن المقرّر مراجعة هذه النقطة الأربعاء.

وتصدّرت فرقة نيكاب عناوين الصحف خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.

وتأسست فرقة نيكاب في العام 2017، واعتادت على إثارة الجدل. بالنسبة إلى محبيها، أعضاؤها يتمتعون بالجرأة لتحدي النظام القائم، أما بالنسبة إلى منتقديها، فهي متطرفة خطرة.

ادم/ناش/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية