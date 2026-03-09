مجتبى خامنئي أصبح زعيم إيران الأعلى الجديد والنفط يقفز بسبب مخاوف الإمدادات

دبي/القدس 9 مارس آذار (رويترز) – أعلنت إيران اختيار مجتبى خامنئي زعيما أعلى للبلاد خلفا لوالده الراحل آية الله علي خامنئي في إشارة إلى أن غلاة المحافظين ما زالوا يسيطرون بقوة على مقاليد الأمور، في وقت أدت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الدائرة منذ أكثر من أسبوع إلى قفزة في أسعار النفط وهبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية.

وأصدرت مؤسسات إيرانية وسياسيون ومشرعون بيانات يعبرون فيها عن ولائهم للزعيم الأعلى الجديد، ومع دخول الحرب يومها العاشر، هزت هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة منطقة الشرق الأوسط.

وقال مجلس الدفاع في بيان “سنطيع القائد الأعلى لآخر نقطة في دمائنا”.

ووصف آية الله صادق آملي لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اختيار مجتبى بأنه “مواساة لمعاناة شعبنا الروحية وتأكيد على الحاجة لمواصلة المسار المضيء للإمام الراحل”.

وقتل خامنئي، والد مجتبى، في ضربة في أول يوم من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وجاء إظهار التضامن مع مجتبى بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه يرفض ترشيحه للمنصب ومع قول إسرائيل إنها ستستهدف أي شخص يتولى الزعامة في إيران.

واعتبر مجتبى الأوفر حظا بين المرشحين لخلافة والده، فهو رجل دين له نفوذ على قوات الأمن في إيران وشبكة أعمال واسعة منذ عهد والده، وجرى اختياره في تصويت لمجلس الخبراء المؤلف من 88 من رجال الدين والمكلف بتلك المهمة في البلاد.

ويعطي المنصب مجتبى القول الفصل في كل شؤون الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب أمس الأحد إن واشنطن يجب أن يكون لها رأي في اختيار الزعيم الأعلى الإيراني. وأضاف لمحطة إيه.بي.سي نيوز “إذا لم يحظ بموافقتنا فلن يستمر طويلا”، وأن قرار إنهاء الحرب سيكون “مشتركا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع تايمز أوف إسرائيل بعد إعلان اختيار الزعيم الأعلى الجديد، أحجم ترامب عن التعليق وقال فقط “سنرى ما سيحدث”.

* “الكراهية والخوف”

حذر البابا ليو بابا الفاتيكان أمس الأحد من “مأساة بأبعاد هائلة” بسبب “انتشار مناخ الكراهية والخوف” في إيران والمنطقة.

وأضاف في كلمته خلال العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان “فلنرفع صلواتنا الخاشعة إلى الرب أن يتوقف دوي القنابل وأن تصمت الأسلحة وأن يفتح المجال أمام الحوار الذي تسمع فيه أصوات الشعوب”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بدء موجة من الهجمات على وسط إيران واستهداف بنية تحتية تابعة لمسلحي جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت.

وبدا أن إيران وجماعات متحالفة معها شنت هجمات أيضا في المنطقة. وقالت مصادر في الشرطة إن ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وتم اعتراضها بواسطة نظام الدفاع الجوي من طراز (سي-رام).

وذكرت مصادر أمنية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق. وأعلنت السلطات السعودية اعتراض طائرة مسيرة إلى الشرق من منطقة الجوف شمال المملكة.

ورأى شاهد من رويترز تصاعد دخان كثيف من اتجاه مصفاة بابكو النفطية في البحرين، بعد أن قالت الحكومة إن غارة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت المنطقة مما تسبب في إصابات وأضرار. وأعلنت بابكو إنرجيز في وقت لاحق حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة بعد الهجوم على المصفاة مما فاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من المنطقة.

وأعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي سابع متأثرا بإصابته قبل أسبوع في هجوم إيراني مضاد. وجاء ذلك بعد يوم من إشراف ترامب على عملية إعادة رفات القتلى الستة الآخرين.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2022 مع خفض دول كبرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط للإنتاج بسبب عدم تمكنها من إرسال الشحنات بأمان للعبور من مضيق هرمز إلى شركات التكرير حول العالم.

(إعداد سلمى نجم وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)