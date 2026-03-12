مجتبى خامنئي يأمر بإبقاء مضيق هرمز مغلقا فيما إمدادات النفط تشهد “أكبر اضطراب”في التاريخ

أمر المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي الخميس بإبقاء مضيق هرمز الذي يشكّل ممرا استراتيجيا جدا لتجارة النفط العالمية مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى تعهّد تنفيذ هذا “الأمر”، في وقت يتواصل ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.

واكتفى خامنئي ببيان قرأته مذيعة على التلفزيون الرسمي، ولم يطل بعد منذ اختياره مرشدا عاما مساء الأحد خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتِل في الضربات الإسرائيلية الأميركية الأولى على إيران، وأُصيب مجتبى نفسه في هذه الضربة.

وشدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتزامن مع بيان خامنئي على أن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت وفق بعض المؤشرات بنحو 50 في المئة منذ بداية الحرب.

وتعهّد المرشد الأعلى الإيراني الجديد بالثأر لقتلى الحرب، مشددا على أنه أولوية “حتى يتحقق بالكامل”، داعيا دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأميركية على أراضيها.

وقال قائد القوات البحرية الايرانية علي رضا تنكسيري عبر منصة اكس بعيد تلاوة خطاب المرشد “تنفيذا لأمر قائدنا العام، سنوجه أشد الضربات للعدو المعتدي مع إبقاء مضيق هرمز مغلقا”.

وجاءت مواقف خامنئي في وقت تسببت الحرب في الشرق الأوسط بما وصفته وكالة الطاقة الدولية بـ”أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية”.

وتوقفت الملاحة بشكل شبه تام في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأدت الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير إلى عرقلة إمدادات الاقتصاد العالمي النفطية، وإلى إضعاف مواقع الإنتاج في المنطقة، وتهديد الخدمات المالية فيها.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مجموع إنتاج دول الخليج من النفط انخفض حاليا بما لا يقل عن عشرة ملايين برميل يوميا بسبب إغلاق مضيق هرمز، الخاضع عمليا لسيطرة إيران. ووافقت الدول الـ32 الأعضاء في الوكالة الأربعاء على أكبر عملية سحب من احتياطاتها الاستراتيجية بمقدار 400 مليون برميل.

– انفجارات في الخليج –

وهزّت انفجارات عدة دول منطقة الخليج الخميس، استهدفت خزانا للوقود في البحرين، وحقلا نفطيا ضخما في السعودية، ومطارا في الكويت، وميناء في سلطنة عُمان.

وتعرّضت ثلاث سفن على الأقل للقصف، ما رفع العدد الإجمالي للسفن التي استُهدفت منذ الأربعاء إلى ست وإلى 23 منذ بداية الحرب، بحسب وكالة “يوكمتو” البحرية البريطانية.

وبثت قناة العراقية الإخبارية الرسمية مشاهد لسفينة في البحر تتصاعد منها ألسنة اللهب وأعمدة دخان. وأعلنت السلطات العراقية مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتَي نفط استُهدفتا بهجوم قبالة العراق، مؤكدة إنقاذ 51 آخرين.

وبات التهديد يشمل أيضا القطاعَين المصرفي والمالي اللذين يُعدّان من الخدمات الأساسية في العواصم الخليجية الكبرى. وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة تشكّل “أهدافا مستقبلية”، علما أن بعضها كأمازون وغوغل ومايكروسوفت وآي بي إم وأوراكل ونفيديا وبعض المؤسسات المالية الكبرى سبق أن أغلقت مكاتبها في دبي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه مستعد لحرب طويلة ولقصف المصالح الاقتصادية الغربية من أجل إجبار واشنطن على وقف حملتها العسكرية.

وقال مستشار قائد الحرس علي فدوي للتلفزيون الرسمي “يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم احتمال انخراطهم في حرب استنزاف طويلة الأمد ستدمر الاقتصاد الأميركي برمته، فضلا عن الاقتصاد العالمي”.

– لم يعد لدى طهران “ما تخسره”-

وتثير هذه التطورات المخاوف بعد تصريحات للرئيس الأميركي وعد فيها بأن الأمن سيسود قريبا في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الخميس أن الجيش الأميركي “غير جاهز” حاليا لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق.

وقال مدير الدراسات لدى “مؤسسة المتوسط للدراسات الاستراتيجية” بيار رازو في تصريح لوكالة فرانس برس “إذا كان البيت الأبيض يتخيّل أن النزاع سيتوقف عندما يقرر دونالد ترامب ذلك.. فإنهم يرتكبون خطأ ويتجاهلون دروس التاريخ”.

وأضاف أن “النظام الإيراني الذي لم يعد لديه ما يخسره، سيشن حرب استنزاف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لمعاقبتهما على عدوانهما”.

على الصعيد الاقتصادي، تشكّل الحرب ورطة مالية للولايات المتحدة، إذ كلّفها الأسبوع الأول من الحرب أكثر من 11 مليار دولار، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر برلمانية.

وقد تصبح الموانئ نفسها هدفا أيضا. وجاءت تصريحات ترامب عقب تهديد الجيش الإيراني باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

فقد حذّرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المدنيين الإيرانيين الأربعاء من الاقتراب من موانئ مضيق هرمز التي تقول واشنطن إن طهران تستخدمها لأغراض عسكرية.

وهددت إيران برد مماثل أيضا على أي استهداف من هذا النوع، بقولها “إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا”.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الخميس في منشور عبر منصة إكس إن “أي عدوان على أراضي الجزر الإيرانية سيُنهي كلّ ضبط للنفس”، مضيفا “سيؤدي ذلك إلى إراقة دماء الغزاة” في الخليج. ولم يذكر أي جزيرة بعينها، غير أن موقع أكسيوس رأى أخيرا استنادا إلى مصادر أميركية أن من الممكن استهداف خارج، أهم مركز لتصدير النفط الإيراني.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص نزحوا داخل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

– كاتس يهدد بالسيطرة على “أراض”-

وتأثّر لبنان خصوصا باتّساع رقعة الحرب إذ شنّت إسرائيل ضربات ونفّذت عمليات توغل بري ضد حزب الله.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 687 شخصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس الحالي، بحسب ما أفادت الحكومة اللبنانية الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن حزب الله أطلق ليل الأربعاء “نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن”، في “أكبر دفعة” يطلقها نحو الدولة العبرية منذ بداية الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على “أراض” في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.

