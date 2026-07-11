مجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

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11 يوليو تموز (رويترز) – تعهد الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت اليوم السبت بالثأر لمقتل والده الزعيم الأعلى السابق، مضيفا أن تنفيذ ذلك لن يعتمد على إيران وحدها، بل أيضا على “أفراد من أحرار العالم”.

وفي أول رسالة علنية له منذ بدء مراسم تشييع والده آية الله علي خامنئي قبل أسبوع، قال البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي إن “الثأر مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتما”.

وقتل آية الله علي خامنئي في أولى الغارات الجوية في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير شباط.

وأضاف البيان”نعاهدك أن نثأر لدمك الطاهر، ولدماء شهداء هاتين الحربين جميعهم، من القتلة المجرمين المخزيين”.

ومجتبى خامنئي، الذي قالت مصادر بارزة إنه تعرض لتشوهات في الوجه وإصابات أخرى جراء الضربة، لم يظهر أمام الإيرانيين منذ تعيينه زعيما أعلى في الثامن من مارس آذار.

وتابع البيان “عليهم أن يعلموا أنّ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أنا أو وجود سائر المسؤولين؛ فنحن، سواء أكنا موجودين أم لم نكن، سيتحقق هذا الأمر، وقريبا سيؤدي أفراد من أحرار العالم، كل منهم، جزءا من هذه المهمة الإلهية”.

وأثار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع شكوكا بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصلت إليه واشنطن وطهران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر. وتقول إيران إن الاتفاق من شأنه أن يحقق في نهاية المطاف مكاسب اقتصادية كبيرة.

ورغم التصعيد الأحدث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، في معرض إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار، إن البلدين اتفقا على مواصلة المحادثات.

وزاد استمرار غياب مجتبى عن الظهور العلني، إذ لم تنشر له أي صورة أو تسجيل مصور أو صوتي منذ الغارة الجوية، من حالة الضبابية التي تواجهها إيران، فيما يرى بعض الإيرانيين أن الزعيم الأعلى الجديد يجب أن يظهر للعلن حتى لو كان مصابا.

وتولى مجتبى منصب الزعيم الأعلى بدعم من الحرس الثوري الإيراني صاحب النفوذ.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الجمعة أن إيران دفنت زعيمها الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي حكم البلاد لمدة 37 عاما، في أقدس ضريح بها والموجود في مدينة مشهد وذلك بعد مراسم تشييع استمرت أياما شاركت فيها حشود كبيرة.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد الإمام – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)