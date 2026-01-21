The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مجلة: ألمانيا ترفض الانضمام إلى مجلس السلام الذي يشكله ترامب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فرانكفورت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت مجلة شبيجل اليوم الأربعاء عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية ترفض الانضمام إلى “مجلس السلام”، الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خشية أن يُقوض ذلك الأمم المتحدة.

ونقلت المجلة أيضا عن الوثيقة، وهي مذكرة داخلية أُعدت قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي منذ أيام، أن الحكومة الألمانية اعترضت أيضا على الصلاحيات المحددة مسبقا التي سيحصل عليها ترامب بموجب هذه المبادرة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين إن برلين تدرس ما يمكن أن تقدمه ضمن هذه المبادرة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية