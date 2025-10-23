مجلة تايم: ترامب يدرس حث إسرائيل على إطلاق سراح مروان البرغوثي

reuters_tickers

1دقيقة

من ستيفن شيير وبيشا ماجد

القدس (رويترز) – يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سيحث إسرائيل على إطلاق سراح السياسي الفلسطيني الشهير مروان البرغوثي، المسجون منذ أكثر من 20 عاما والذي أحجمت إسرائيل مرارا عن إطلاق سراحه.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نشرت يوم الخميس “واجهت هذا السؤال قبل 15 دقيقة فعليا من اتصالك.. هذا هو السؤال. هذا سؤال اليوم بالنسبة لي. لذا سأتخذ قرارا”.

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة تايم في 15 أكتوبر تشرين الأول، قال ترامب إن الفلسطينيين ليس لديهم زعيم واضح. وكان يرد على سؤال حول ما إذا كان بإمكان البرغوثي توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين وما إذا كان يجب إطلاق سراحه من السجن رغم رفض إسرائيل.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)