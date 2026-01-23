The Swiss voice in the world since 1935
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤيد تحركا لتمديد التحقيق في العنف خلال احتجاجات إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على اقتراح لتمديد التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل في حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات على المتظاهرين.

وعبرت كوبا وباكستان ومصر والصين عن معارضتها للاقتراح، مما دفع إلى إجراء تصويت. وصوتت 25 دولة للاقتراح، في حين صوتت سبع دول ضده، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

