The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مجلس الأمن الدولي يوافق على تشكيل قوة لمكافحة العصابات في هايتي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعطى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الضوء الأخضر لتحويل البعثة المتعددة الجنسيات لدعم الشرطة في هايتي إلى بعثة أكثر قوة لمكافحة العصابات، في محاولة جديدة للحدّ من دوامة العنف التي تجتاح البلد الفقير.

ورحّب بالقرار سفير هايتي لدى الأمم المتّحدة بيار إريك بيار. وقال “هذا يمثّل نقطة تحوّل حاسمة في الكفاح الذي تخوضه بلادي ضدّ أحد أخطر التحدّيات في تاريخها”، مشيرا إلى أنّ البعثة الحالية قد “فاقتها قوة التهديد وحجمه وتطوّره”.

بدوره، أشاد السفير الأميركي مايك والتز باعتماد مجلس الأمن الدولي هذا القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة وبنما، معتبرا أنّ هذه الخطوة “تقدّم الأمل، وهو أمل كان يتلاشى بسرعة في مواجهة العصابات الإرهابية التي توسع نفوذها، وتغتصب، وتنهب، وتقتل، وتروّع الشعب الهايتي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجلس الأمن الدولي التصدّي لعنف الجريمة المنظمة في هايتي ولا سيّما في العاصمة بور أو برنس الخاضعة بالكامل تقريبا لسيطرة العصابات.

وفي 2023 وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء بعثة أمنية متعدّدة الجنسيات، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة الهايتية على التصدّ لعنف العصابات.

لكنّ ثمار هذه البعثة كانت متواضعة للغاية بسبب معاناتها من نقص في التجهيز والتمويل والعديد أيضا إذ كان قوامها ألف شرطي فقط في حين أنّ عددهم كان يفترض أن يكون 2500 شرطي.

ونصّ القرار الذي اعتمد الثلاثاء في نيويورك بأغلبية 12 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الصين وروسيا وباكستان) على “انتقال” بعثة الأمن المتعددة الجنسيات إلى هذه البعثة الجديدة لفترة أولية مدّتها عام واحد.

والبعثة الجديدة لن تكون قوة أممية لحفظ السلام بل قوة للدعم الأمني وستتشكّل من 5500 عنصر.

وخلافا للبعثة الحالية المكوّنة من عناصر شرطة حصرا فإنّ القوة الجديدة ستكون قادة على أن تضمّ عناصر من الشرطة والجيش على حدّ سواء.

بور/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية