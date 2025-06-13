مجلس الأمن يجتمع بشأن إيران في وقت لاحق من يوم الجمعة

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من يوم الجمعة بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران بطلب من طهران.

وطلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى المجلس، المكون من 15 عضوا، عقد الاجتماع قائلا إن إسرائيل “تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بمرور هذه الجرائم دون عقاب”.

وكتب عراقجي يقول “تؤكد إيران مجددا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسترد بحزم وبشكل متناسب على هذه الأعمال غير القانونية الجبانة”.

وتنص المادة 51 على الحق الفردي أو الجماعي للدول في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم مسلح.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وقال عراقجي “هذه الأعمال الشنيعة لا تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة إيران وسلامة أراضيها كدولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة فحسب، وإنما تشكل أيضا أعمال عدوان وجرائم حرب”.