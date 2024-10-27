مجلس الأمن يجتمع يوم الاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران

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من ميشيل نيكولز

نيويورك (رويترز) – قالت سويسرا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد إن المجلس سيعقد اجتماعا يوم الاثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة إن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع وبدعم من الجزائر والصين وروسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى مجلس الأمن يوم السبت “تشكل تصرفات النظام الإسرائيلي تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة الهشة بالفعل”.

وأضاف “تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، بحقها الأصيل في الرد القانوني والمشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر يوم السبت من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران.

وجاء القصف الإسرائيلي ردا على إطلاق إيران ما يقرب من 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري، وحذرت إسرائيل طهران من الرد.

ورفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون شكوى إيران في الأمم المتحدة، وقال في بيان يوم الأحد إن طهران “تحاول التحرك ضدنا على الساحة الدبلوماسية بالادعاء السخيف بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي”.

وأضاف “كما أكدنا مرارا، من حقنا وواجب علينا الدفاع عن أنفسنا وسوف نستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا لحماية مواطني إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان يوم السبت إن جوتيريش دعا “جميع الأطراف لوقف كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وبذل أقصى الجهود لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة، والعودة إلى مسار الدبلوماسية”.