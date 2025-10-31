مجلس الأمن يدعو إلى الانخراط في محادثات استنادا إلى خطة الحكم الذاتي المغربية

The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أعلن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأكثر جدوى” للصراع الدائر منذ 50 عاما.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007. يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، ويواجه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر. صوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

