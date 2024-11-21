مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض بأغلبية ساحقة وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل

reuters_tickers

5دقائق

من باتريشيا زينجيرل

واشنطن (رويترز) – رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات تهدف إلى وقف بيع أسلحة أمريكية إلى إسرائيل طرحها أعضاء يساورهم القلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارات من الحزب الديمقراطي بينما عارضها خليط من الديمقراطيين والجمهوريين وهو ما يعكس الانقسام بين الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن بشأن السياسة المتبعة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصوت 79 من أصل مئة عضو في مجلس الشيوخ ضد قرار لمنع بيع قذائف دبابات لإسرائيل ووافق عليه 18 عضوا وصوت عضو واحد بالحضور فقط دون تأييد القرار أو رفضه.

وعارض 78 عضوا قرارا ثانيا كان من شأنه أن يمنع شحن قذائف مورتر بينما أيده 19 عضوا واكتفى عضو واحد بالتصويت بالحضور.

وصوت 80 عضوا ضد إجراء ثالث يعرقل شحن ذخائر هجومية بينما أيده 17 وشارك عضو واحد بالحضور. ويحول هذا النوع من الذخائر قنابل عادية غير موجهة لتكون موجهة بإضافة أجنحة صغيرة وأنظمة تتبع للمواقع وهي من صنع بوينج.

وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور المستقل التقدمي المؤيد‭ ‬للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين انتقدوا طريقة معاملة المدنيين في الحرب في قطاع غزة.

والتأييد القوي المعتاد من الحزبين على مدى عقود لإسرائيل في الكونجرس جعل من المستبعد للغاية دعم مثل تلك القرارات، لكن مؤيديها كانوا يأملون في أن يدفع دعم كبير لتلك القرارات في مجلس الشيوخ الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقدم ساندرز ستة قرارات في المجمل تغطي مبيعات أسلحة لإسرائيل تقارب قيمتها 20 مليار دولار، لكنه طرح ثلاثة منها فقط للتصويت هذا الأسبوع.

وعارضت إدارة بايدن القرارات. وفي قائمة ضمت 11 نقطة نقاش أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قالت الإدارة الأمريكية إن توفير العتاد العسكري لإسرائيل هو استثمار في أمنها على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وجهات أخرى، مشيرة إلى أنها “تعمل باستمرار” على تحسين الظروف في غزة.

* كارثة إنسانية

تسببت الحرب الدائرة منذ أكثر من عام التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في نزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة ومواجهتهم خطر المجاعة. وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن ما يقرب من 44 ألفا قتلوا.

وقال ساندرز إن المساعدات العسكرية لإسرائيل تنتهك قانونا أمريكيا يحظر مبيعات الأسلحة لمن ينتهكون حقوق الإنسان مشيرا إلى عدد القتلى الكبير بين الأطفال والمسنين، كما اتهم إسرائيل بحجب شحنات المساعدات الإنسانية.

وقال في خطاب أمام مجلس الشيوخ قبل التصويت “حان الوقت لنبلغ حكومة نتنياهو بأنها لا يمكنها أن تستخدم أموال دافعي الضرائب والأسلحة بما ينتهك القانونين الأمريكي والدولي وقيمنا الأخلاقية”.

ويقول معارضو القرارات إن توقيتها لم يكن مناسبا بينما تواجه فيه إسرائيل تهديدات من جماعات مسلحة مثل حماس وحزب الله وكذلك من إيران.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في كلمة قبل التصويت “إسرائيل محاطة بأعداء يسعون إلى إبادتها”.

وربما كانت تلك هي الفرصة الأخيرة لمنع أي مبيعات أسلحة لإسرائيل قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة في يناير كانون الثاني.

وصوت الكثير من المسلمين في الولايات المتحدة لترامب بدلا من منافسته كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي بسبب دعم إدارته لإسرائيل لكن ترامب في ولايته الرئاسية الأولى قدم دعما قويا لحكومة نتنياهو.

ويمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في منع مبيعات الأسلحة الكبرى لدول أجنبية من خلال تأييد قرارات ترفضها.