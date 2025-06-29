مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ مناقشة مشروع قانون ترامب الجدلي للإنفاق

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بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي السبت مناقشة مشروع قانون دونالد ترامب للإنفاق “الكبير والجميل”، وهو مقترح مثير للانقسامات سيحقق جزءا من أجندة الرئيس الأميركي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية.

ويأمل ترامب في أن يتم إقرار “مشروع القانون الواحد الكبير والجميل” والذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأول والبالغة كلفته 4,5 تريليونات دولار ويعزز الأمن على الحدود.

لكن تدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن الحزمة التي تحرم ملايين الأميركيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية وتضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.

وبدأ مجلس الشيوخ رسميا مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر السبت، بعدما أخّر جمهوريون رافضون للمقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترامب.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لصالح بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة للتصويت إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات.

وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديموقراطيين الـ47 الذي صوّتوا ضد بدء النقاش.

وضغط ترامب على حزبه لإقرار مشروع القانون ووضعه على طاولته ليوّقع عليه ليصبح قانونا بحلول الرابع من تموز/يوليو، يوم عيد الاستقلال الأميركي.

ويعارض الديموقراطيون بشدّة التشريع وأجندة ترامب وتعهّدوا تعطيل النقاش. وأصرّوا في مستهل الجلسة على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علنا أمام المجلس قبل بدء النقاش.

ويقع مشروع القانون في حوالى ألف صفحة وستستغرق قراءته كاملا قرابة 15 ساعة.

وقال رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن “الجمهوريين لن يقولوا لأميركا ما هو مضمون مشروع القانون.. لذا يجبرهم الديموقراطيون على قراءته من أوله لآخره في المجلس. سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته”.

وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب لتمريره حيث لا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة إلا بضعة أصوات فيما يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم.

– خفض مثير للانقسامات –

يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب والبالغة 4,5 تريليون دولار إذ أن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود “ميدك إيد” (Medicaid).

وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض “ميدك إيد” الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية وسيحرم نحو 8,6 ملايين أميركي من الرعاية الصحية.

كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة والتي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترامب.

والسبت، وصف إيلون ماسك الذي اختلف الرئيس معه علنا على خلفية انتقاده لمشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية معتبرا بأنه “مجنون تماما ومدمّر”.

وقال ماسك، أثرى رجل في العالم والذي يملك شركة “تيسلا” للمركبات الكهربائية وشركة “سبايس إكس” للفضاء وغيرهما، إن مشروع القانون “يقدّم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بشكل كبير بصناعات المستقبل”.

يظهر تحليل مستقل أيضا بأن مشروع القانون سيمهّد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10 في المئة من الأميركيين إلى الأكثر ثراء.

وكشف استطلاع واسع النطاق أجري مؤخرا بأن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط عدة فئات سكانية وعمرية ودخلية.

ورغم أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، إلا أنه يتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص ذاته قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.

بور-اها/لين/ريم