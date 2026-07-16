مجلس الشيوخ التشيلي يقرّ إصلاحا تشريعيا يهدف إلى إنعاش الاقتصاد

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أقرّ مجلس الشيوخ التشيلي الخميس الإصلاح التشريعي الذي اقترحه الرئيس اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بهدف إنعاش الاقتصاد عبر خفض الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، وهي إجراءات ترى المعارضة اليسارية أنها تصبّ بالدرجة الأولى في مصلحة أصحاب الثروات الطائلة.

ولا يزال يتعيّن أن يعطي مجلس النواب الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين موافقته النهائية على النص.

وقال وزير المال خورخي كيروز بعد عملية التصويت التي جرت فجر الخميس إنّ “تشيلي في حاجة إلى النمو، وهذا المشروع يتيح تحقيقه”.

ويلحظ النص نقصا تدريجيا في معدل الضريبة على الشركات، من 27% إلى 23%، وهو مستوى قريب من متوسط معدلات الضرائب في الدول المتقدمة.

وأوضحت السيناتورة المعارضة بياتريس سانشيز خلال المداولات أنّ “كل نقطة مئوية تمثل انخفاضا في إيرادات الدولة بمقدار 420 مليون دولار”.

ويتضمن النص أيضا تجميدا لعشرين عاما للشروط الضريبية على الاستثمارات التي تتجاوز 350 مليون دولار.

اكسل/رك/الح