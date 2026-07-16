The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مجلس الشيوخ التشيلي يقرّ إصلاحا تشريعيا يهدف إلى إنعاش الاقتصاد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أقرّ مجلس الشيوخ التشيلي الخميس الإصلاح التشريعي الذي اقترحه الرئيس اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بهدف إنعاش الاقتصاد عبر خفض الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، وهي إجراءات ترى المعارضة اليسارية أنها تصبّ بالدرجة الأولى في مصلحة أصحاب الثروات الطائلة.

ولا يزال يتعيّن أن يعطي مجلس النواب الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين موافقته النهائية على النص. 

وقال وزير المال خورخي كيروز بعد عملية التصويت التي جرت فجر الخميس إنّ “تشيلي في حاجة إلى النمو، وهذا المشروع يتيح تحقيقه”.

ويلحظ النص نقصا تدريجيا في معدل الضريبة على الشركات، من 27% إلى 23%، وهو مستوى قريب من متوسط معدلات الضرائب في الدول المتقدمة.

وأوضحت السيناتورة المعارضة بياتريس سانشيز خلال المداولات أنّ “كل نقطة مئوية تمثل انخفاضا في إيرادات الدولة بمقدار 420 مليون دولار”.

ويتضمن النص أيضا تجميدا لعشرين عاما للشروط الضريبية على الاستثمارات التي تتجاوز 350 مليون دولار.

اكسل/رك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية