مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على كل القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من جميع الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.

جاء قراره عقب شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارة جوية محدودة استهدفت ما وصفه التحالف بالدعم العسكري الأجنبي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات في ميناء المكلا.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وأحمد الإمام – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

