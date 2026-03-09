مجلس النواب اللبناني يمدد ولايته لعامين مع احتدام الحرب

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 9 مارس آذار (رويترز) – ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين أن المجلس قرر تمديد ولايته لمدة عامين، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو أيار من هذا العام.

وذكر مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 76 نائبا من أصل 128 صوتوا لصالح تمديد فترة ولاية المجلس.

وجاء التصويت بعد نحو أسبوع من انجرار لبنان للحرب في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت جماعة حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف على أنحاء البلاد.

وأجرى لبنان الانتخابات البرلمانية السابقة في 2022 وكان يدرس تمديد ولاية المجلس الحالي قبل اندلاع جولة القتال الأحدث بين حزب الله وإسرائيل.

واتخذ المشرعون إجراءات مماثلة من قبل، إذ صوت البرلمان المنتخب في 2009 لصالح تمديد ولايته حتى 2017، مستندا في ذلك إلى مخاوف أمنية مرتبطة بالحرب التي كانت مستعرة آنذاك في سوريا المجاورة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)