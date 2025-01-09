مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش رئيسا للبلاد

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بيروت (رويترز) – انتخب نواب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للبلاد يوم الخميس، مما ينهى شغورا رئاسيا بتعيين العماد الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة ويظهر تراجع نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران بعد حربها المدمرة مع إسرائيل.

ويعكس انتخاب عون تحولات تاريخية في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بعد تعرض حزب الله لضربة شديدة في الحرب مع إسرائيل والإطاحة بحليفه الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

كما يشير انتخاب عون إلى إحياء النفوذ السعودي بعد أن تراجع دور الرياض في لبنان لفترة طويلة لصالح إيران وحزب الله.

وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في إطار نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول 2022. ولم تتمكن الفصائل السياسية المنقسمة بشدة من الاتفاق على مرشح قادر على الفوز بعدد كاف من الأصوات.

ولم يحصل عون على تأييد 86 من أصل 128 نائبا في المجلس للفوز في الجولة الأولى من التصويت، لكن نبيه بري رئيس مجلس النواب أعلن أن عون تجاوز العدد المطلوب وحصل على 99 صوتا في الجولة الثانية بعد أن حصل على دعم نواب من حزب الله وحركة أمل.

وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية إن الزخم تزايد لصالح انتخاب عون يوم الأربعاء مع سحب مرشح حزب الله المفضل سليمان فرنجية ترشيحه وإعلان دعمه لقائد الجيش، كما حث مبعوثان، فرنسي وسعودي، على انتخابه خلال اجتماعات مع سياسيين لبنانيين.

وقال مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي إن مبعوثين لفرنسا والسعودية والولايات المتحدة أبلغوا بري، الحليف الوثيق لحزب الله، بأن مساعدات مالية دولية بما في ذلك من المملكة تتوقف على انتخاب عون.

وقال ميشال معوض، النائب المسيحي المعارض لحزب الله والذي صوت لصالح عون، لرويترز قبل التصويت “هناك رسالة واضحة للغاية من المجتمع الدولي بأنهم مستعدون لدعم لبنان، لكن هذا يحتاج إلى رئيس وحكومة”. وأضاف “لقد تلقينا رسالة دعم من السعودية”.

ويشكل انتخاب عون خطوة أولى على طريق إنعاش المؤسسات الحكومية في بلد لم يكن له رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ أن ترك الرئيس السابق ميشال عون منصبه.

ووفقا لنظام الحكم في لبنان، يتعين على الرئيس الجديد عقد مشاورات مع المشرعين لترشيح رئيس وزراء سني يشكل حكومة جديدة، وهي عملية تطول في كثير من الأحيان بسبب الجدال بين الفصائل بشأن الحقائب الوزارية.

ولا يزال اقتصاد لبنان يعاني من انهيار مالي مدمر يعود إلى عام 2019، والبلد في حاجة ماسة إلى الدعم الدولي لإعادة البناء من الحرب التي تفيد تقديرات البنك الدولي بأنها كبّدت لبنان خسائر تبلغ 8.5 مليار دولار.

ويتولى عون (60 عاما) قيادة الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة منذ عام 2017. واستمر في عهده تدفق المساعدات الأمريكية إلى الجيش في إطار سياسة أمريكية راسخة تركز على دعم مؤسسات الدولة للحد من نفوذ حزب الله.

واضطلع عون بدور رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذي توسطت فيه واشنطن وباريس في نوفمبر تشرين الثاني. وتشمل شروط الاتفاق انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد مع انسحاب القوات الإسرائيلية وحزب الله.