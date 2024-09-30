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مجلس النواب الليبيي يقر تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له

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القاهرة (رويترز) – وافق مجلس النواب الليبي المتمركز بشرق البلاد يوم الاثنين على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.

كما وافق المجلس في جلسة بثها التلفزيون على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له.

وتم ترشيح الاسمين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي.

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