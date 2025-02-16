مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يبحث الهدنة الاثنين بعد زيارة روبيو

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أعلنت إسرائيل الأحد عن عقد اجتماع لمجلسها الوزاري الأمني المصغر الاثنين وإرسال مفاوضين إلى القاهرة لإجراء نقاشات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثات أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس.

وأظهر روبيو الذي يتوجه الاثنين إلى السعودية، جبهة موحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضدّ أعدائهما المشتركين، وهدد الأخير بـ”فتح أبواب الجحيم” على حماس و”إنهاء المهمة” بشأن إيران الداعمة للحركة الفلسطينية.

وغداة عملية التبادل السادسة لرهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنّ نتانياهو سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني الاثنين لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما أعلن أنّه سيرسل مفاوضين إلى القاهرة لمناقشة “الاستمرار في تنفيذ” المرحلة الأولى منه.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير بعد حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا في قطاع غزة، في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي تكرار لتصريحات كان أدلى بها الرئيس الأميركي، أكد نتانياهو بعد اجتماعه مع روبيو أنّ إسرائيل ستفتح “أبواب الجحيم” في غزة “إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا”.

كادت الهدنة أن تنهار قبل أيام قليلة بعد أن هددت حماس بتعليق إطلاق سراح الأسرى وتلويح إسرائيل باستئناف الحرب، وسط تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

لكن بعد جهود بذلها الوسطاء القطريون والمصريون، أطلقت حماس السبت سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين وأفرجت إسرائيل عن 369 معتقلا فلسطينيا.

– “انتهاك خطير” –

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 70 محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

من جهته، ندّد وزير الخارجية الأميركي بـ”انحطاط” حركة حماس التي تحتجز جثث رهائن في قطاع غزة.

وأضاف ماركو روبيو الذي يقوم بأول جولة له في الشرق الأوسط ستقوده أيضا إلى الإمارات، أن حماس “تلعب بالنار” بعدم الإفراج عن جميع الرهائن.

منذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من آذار/مارس، تم إطلاق سراح 19 رهينة إسرائيليا و1134 معتقلا فلسطينيا.

ووفق الاتفاق، يتمّ خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.

كما يجب على إسرائيل التي تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة منذ بدء الحرب، أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية خلال نفس المرحلة، وفق بنود الاتفاق.

ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولا.

لكن في مؤشر إلى هشاشة الهدنة، اتهمت حماس إسرائيل الأحد بارتكاب “انتهاك خطير” بعد غارة أدت إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “مسلحين”.

وتتهم الحركة الفلسطينية إسرائيل أيضا بمنع إدخال المنازل المتنقلة ومعدات إزالة الأنقاض إلى قطاع غزة المدمر.

– “القضاء” على حماس –

أسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1211 شخصا معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية يشمل الرهائن ومن بينهم الذين قتِلوا أو توفوا خلال فترة احتجازهم في غزة.

في المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 48271 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ورغم إضعافها بشكل كبير، فإن حركة حماس التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”، لا تزال تحافظ على حضور قوي في غزة.

وأكد روبيو أنّه يجب “القضاء” على حركة حماس، وهو ما يتوافق مع الأهداف التي وضعها نتانياهو في بداية الحرب التي شنّها على قطاع غزة.

– “المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار” –

بعد اجتماعه مع روبيو في القدس، تحدّث نتانياهو عن “استراتيجية مشتركة” مع دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة، مرحّبا بـ”الرؤية الجريئة” للرئيس الأميركي الذي اقترح السيطرة على القطاع الفلسطيني ونقل سكانه إلى مصر والأردن اللتين عارضتا ذلك.

وقال “سنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية”.

احتلت إسرائيل قطاع غزة بين عامي 1967 و2005 قبل أن تنسحب منه وتفرض حصارا عليه بعد تولي حماس السلطة. وظلت تحتل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.

على صعيد متصل، قال نتانياهو إن إسرائيل ستتولى بدعم أميركي “إنهاء المهمة” بشأن إيران “المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار” في المنطقة.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول شحنة من “القنابل الثقيلة” الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل.

بور/دص-ناش-ح س