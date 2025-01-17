مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوصي بالموافقة على اتفاق غزة

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن مجلس الوزراء الأمني أوصى بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن، قبل اجتماع متوقع لمجلس الوزراء بالكامل في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة في الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) للتصديق بشكل نهائي على الاتفاق، الذي قال نتنياهو إن من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد بإطلاق سراح أول مجموعة من الرهائن.

وإذا نجح الاتفاق، فمن شأنه أن ينهي القتال الذي دمر أجزاء كبيرة من قطاع غزة وقتل أكثر من 46 ألفا وشرّد معظم السكان الذي كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

كما يمكن أن يخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط، حيث أشعلت حرب غزة مواجهات أخرى بين إسرائيل وإيران وجماعات موالية لها مثل حزب الله في لبنان، وحركة الحوثي في اليمن، وفصائل مسلحة بالعراق وكذلك في الضفة الغربية.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقال الدفاع المدني الفلسطيني يوم الجمعة إن 101 على الأقل، بينهم 58 امرأة وطفلا، قتلوا منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء.

وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستفرج حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (وبينهن المجندات)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.

ومن جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيا، بين رجال ونساء وأطفال.

وقالت حماس في بيان يوم الجمعة “بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت أن “قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

ولن تكون موافقة إسرائيل على الاتفاق رسمية حتى يقره مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة بكامل هيئتها.

وذكر مكتب نتنياهو في وقت مبكر اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيجتمع لإعطاء الموافقة النهائية، بعد تأجيل الاجتماع أمس الخميس مما أثار مخاوف من التأخير.

وقال مسؤول مطلع إنه جرى استدعاء الوزراء لاجتماع الحكومة بكامل هيئتها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، مما يعطي وقتا كافيا للبدء في تنفيذ وقف إطلاق النار في موعده المحدد يوم الأحد وإطلاق سراح أول دفعة من الرهائن.

وألقت إسرائيل بالمسؤولية على حماس في التأخير بينما قالت الحركة أمس الخميس إنها ملتزمة بالاتفاق، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.