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مجلس الوزراء المصري: طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط

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30 يوليو تموز (رويترز) – قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط أمس.

وذكر مجلس الوزراء “بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة”.

وأضاف “تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي”.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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