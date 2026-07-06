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مجلس حقوق الإنسان يأمر بتحقيق عاجل في انتهاكات الأبيض بالسودان

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جنيف 6 يوليو تموز (رويترز) – أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك.

وترأست بريطانيا الجلسة التي شهدت استعراض فظائع واسعة النطاق تعيد للذاكرة تلك التي ارتُكبت في شمال دارفور العام الماضي.

وقالت إليانور ساندرز سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان أمام المجلس “يجب ألا تتكرر هذه الفظائع”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

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