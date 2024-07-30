مجلس عزاء رسمي في جنوب سوريا لضحايا بلدة مجدل شمس

afp_tickers

4دقائق

نظمت محافظة القنيطرة في جنوب سوريا مجلس عزاء، تضامناً مع عائلات 12 فتى وفتاة قتلوا بضربة صاروخية استهدفت بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة من اسرائيل التي حمّلت حزب الله اللبناني مسؤولية الهجوم.

وتوافد عشرات بينهم مسؤولون ورجال دين دروز الى خيمة أقيمت أمام مقر المحافظة في مدينة القنيطرة، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الذي يفصلها عن هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967.

وقال الشيخ جودت طليعة على هامش مشاركته في التعازي لوكالة فرانس برس “جئنا للتضامن مع أهلنا، أهل الشهداء في مجدل شمس، لأن كل بيت سوري خسرهم. هؤلاء الأطفال أبناؤنا”.

وقتل 12 فتى وفتاة تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً السبت جراء ضربة صاروخية على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس، التي تقطنها غالبية درزية.

وقال عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة وليد درويش لفرانس برس “نبعد أمتاراً من الشريط الحدودي، ونتوجّه من هنا بأحر التعازي إلى أهلنا في الداخل في الأرض المحتلة”.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بتنفيذ الهجوم عبر إطلاق صاروخ من طراز فلق-1، زنة رأسه الحربية 53 كلغ، الأمر الذي نفاه الحزب.

واستعاد الجيش السوري صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013.

وتضم المحافظة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها ويقطعها خط فض الاشتباك بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا. وأعلنت ضمّ أجزاء واسعة منها مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

وتعرضت مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري في محافظة درعا المجاورة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي، مصدره هضبة الجولان المحتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يقطن نحو 23 ألف درزي مرتفعات الجولان بينهم 11,500 في مجدل شمس، رفضت غالبيتهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ويتوزع الدروز بشكل خاص في لبنان ومرتفعات الجولان وجنوب سوريا خصوصاً في محافظة السويداء المجاورة للقنيطرة والتي تشهد منذ الصيف الماضي تظاهرات مناوئة للسلطات السورية.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تمكن الدروز الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.

وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

وإثر مقتل الفتية في مجدل شمس، توعدت السلطات الإسرائيلية “بضرب العدو بقوة”، في إشارة الى حزب الله.

ورفض قادة دينيون ومحليون دروز في الجولان في بيان الثلاثاء أن “تراق قطرة دم واحدة تحت مسمى الانتقام لأطفالنا”، بعد توعّد إسرائيل بالرد، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد بين اسرائيل وحزب الله الى مواجهة شاملة.

وتنشط دول عدة على رأسها الولايات المتحدة دبلوماسياً لتفادي التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أفاد مسؤولون لبنانيون في اليومين الأخيرين. وتحدّث هؤلاء عن مساع لتحييد المدنيين وبيروت عن أي ضربة إسرائيلية محتملة.

مون/لار/ب ق