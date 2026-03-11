مجلس وزراء إسرائيل يوافق على ميزانية معدلة

القدس 11 مارس آذار (رويترز) – حذر بنك إسرائيل الحكومة اليوم الأربعاء مطالبا إياها بضرورة الالتزام “بالإدارة المالية الحذرة” في تمويل الحرب الجوية على إيران وتجنب تخصيص مبالغ لبرامج جديدة غير ضرورية للجهود الحربية.

وللمساعدة في تمويل الصراع، قالت وزارة المالية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على ميزانية معدلة لسنة 2026 تتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 32 مليار شيقل (10.3 مليار دولار) هذا العام، مع رفع هدف العجز في الميزانية إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة.

وسيصل الإنفاق في المجمل إلى 699 مليار شيقل باستثناء خدمة الديون. وسيستحوذ الدفاع على 143 مليارا من هذا المبلغ، في حين أن التخفيضات الواسعة في الإنفاق المدني بنسبة 3 بالمئة ستعوض بعض النفقات الدفاعية المرتفعة.

ورد البنك المركزي بأن ميزانية الحرب لا ينبغي أن تشمل بنودا لا تساهم في النمو طويل الأجل أو التخفيضات الضريبية. وأضاف أن البيئة الجيوسياسية التي أوجدها الصراع “ترجح مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي، على الأقل في المدى القصير”.

ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على الميزانية بحلول نهاية مارس آذار، وإلا ستُجرى انتخابات جديدة بشكل تلقائي.

(الدولار = 3.1067 شيقل)

