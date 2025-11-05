مجمع ناصر الطبي في غزة تسلم جثامين 15 فلسطينيا بموجب وقف إطلاق النار

أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الأربعاء تلقيه جثامين 15 فلسطينيا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم استلامهم ضمن الاتفاق إلى 285.

وقال المستشفى في بيان “وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي”.

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر برعاية أميركية، تعيد إسرائيل 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزا في غزة.

خُطف إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، 251 شخصا، أُفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وكانت حماس ما تزال تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة و28 قتلى.

وحتى الآن، أعادت الحركة 21 جثة. وهي تؤكد صعوبة تحديد مكان الرفات المتبقية أو استخراجها من تحت الركام.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم عبر الصليب الأحمر رفات رهينة تم التأكيد لاحقا أنها لعسكري إسرائيلي-أميركي يُدعى إيتاي حِن.

