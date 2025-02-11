مجموعة “تاليس” الفرنسية تزود الهند بصواريخ للدفاع الجوي

afp_tickers

2دقائق

أبرمت مجموعة “تاليس” الفرنسية عقدا تزود بموجبه الجيش الهندي بصواريخ دفاع جوي قصيرة المدى مع نقل التكنولوجيا التي ستسمح بتصنيع 60% منها في الهند، وفق ما أعلنت المجموعة الفرنسية المتخصصة في الصناعات الالكترونية للطيران والدفاع في بيان الثلاثاء.

وقعت شركة تاليس وشركة بهارات ديناميكس الهندية المملوكة للدولة الثلاثاء عقدا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز “إل بي آر أم” وذلك “استكمالا لاتفاق الشراكة الموقع في 2021 بين تاليس وشركة بهارات ديناميكس بشأن هذه الأنظمة”، بحسب البيان.

والصواريخ من طراز “إل بي آر أم” التي سيتم إنتاج 60% منها في الهند، هي منظومة دفاع جوي محمولة تم تعديلها لمواجهة مختلف التهديدات مثل الطائرات الهجومية أو المسيرة.

وتندرج الشراكة ضمن مبادرة “صُنع في الهند” التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2014 لتعزيز صناعة الدفاع المحلية من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على التصنيع في الهند.

وسيتيح العقد زيادة القدرة الإنتاجية للمملكة المتحدة في موقع شركة تاليس في بلفاست الذي يتم فيه تصميم المنظومة.

تسعى الهند إلى تقليص اعتمادها على روسيا من خلال تنويع مصادر إمداداتها الدفاعية.

وزودت فرنسا الهند بمعدات عسكرية متطورة، من بينها غواصات سكوربين ومقاتلات رافال.

كما يتعاون البلدان في مجال تطوير وإنتاج المعدات الدفاعية مما يسهم في تعزيز نقل التقنيات والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية.

نيو/ريم/ص ك