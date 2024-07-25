مجموعة “كيرينغ” تتوقع أن يكون النصف الثاني من السنة صعباً في ظل استمرار تراجع “غوتشي”

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أعلنت مجموعة “كيرينغ” للمنتجات الفاخرة الأربعاء انخفاض صافي أرباحها إلى النصف في الأشهر الستة الأول من السنة الجارية، إذ بلغ 878 مليون يورو، بفعل تراجع مبيعات علامتها الرئيسية “غوتشي”، وتوقعت هبوط دخلها التشغيلي الحالي “بنحو 30 في المئة” في النصف الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة فرنسوا هنري بينو في بيان “نعمل باستمرار على تهيئة الظروف لمعاودة النمو في مناخ غير مؤاتٍ يخيّم على الأسواق ويؤثر سلباً على مبيعاتنا وربحيتنا”.

لكنّه اضاف “إن تصميمنا وثقتنا أقوى من أي وقت مضى مع أن السياق الحالي قد يؤثر على وتيرة تنفيذ استراتيجيتنا”.

وتوقعت المجموعة أن يكون النصف الثاني من السنة صعباً بسبب “المخاوف التي تؤثر سلباً على نموّ الطلب” على السلع الفاخرة “خلال الأشهر المقبلة” و”بعد التباطؤ الملحوظ في النصف الأول من 2024″.

وانخفضت المبيعات في النصف الأول بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت تسعة مليارات يورو، طبقاً لتوقعات محللي “بلومبرغ” و”فاكتسيت”.

وانخفضت مبيعات “غوتشي” بنسبة 20 في المئة في النصف الأول إلى أربعة مليارات يورو. وتحاول “كيرينغ” منذ أشهر تحسين أداء العلامة التجارية الإيطالية التي تمثل نحو 50 في المئة من مبيعاتها وثلثي ربحيتها التشغيلية.

وأوضحj المديرة المالية لمجموعة “كيرينغ” أرميل بولو أن نتائج “غوتشي” هذه “كانت متوقعة نسبياً”، مشيرة إلى أن الدار تواجه “تراجعاً كبيراً في قطاع المنتجات الفاخرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

ولم تكن ماركات “كيرينغ” الأخرى في منأى عن هذا التراجع، إذ انخفضت مبيعات “سان لوران” بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 1,44 مليار يورو. وبقيت مبيعات “بوتيغا فينيتا” مستقرة عند 836 مليون يورو، وشهد قسم “الدور الأخرى” الذي يضم “بالنسياغا” انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 7 في المئة، إذ وصلت إلى 1,7 مليار يورو.

وفي المقابل، حقق قسم “كيرينغ آي وير أند كوربوريت” الذي يضم النظّارات ومستحضرات التجميل، زيادة بنسبة 23 في المئة في مبيعاته، إذ تجاوزت قيمتها مليار يورو.

كاب/ب ح/دص