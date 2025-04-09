مجموعة “ليغو” تفتتح مصنعا جديدا في فيتنام

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افتتحت مجموعة “ليغو” الدنماركية التي تُعَدّ أكبر شركة لصناعة الألعاب في العالم، مصنعا في فيتنام هو الثاني لها في آسيا، في مؤشر إلى رغبة الشركة في توسيع حضورها في المنطقة وجعل إنتاجها قريبا من زبائنها.

واستثمرت الشركة مليار دولار في المشروع في مقاطعة بينه دونغ الجنوبية، وتعتزم تشغيل المحطة بالطاقة المتجددة بالكامل بحلول أوائل عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ليغو” نيلز كريستيانسن، في حديث إلى وكالة فرانس برس، “من المهم أن نكون قريبين من الدول التي لدينا فيها حجم أعمال كبير وتضم نسبة كبيرة من محبي ليغو”.

وسيوفر هذا المصنع الجديد منتجات للمستهلكين الآسيويين ولن ينتج سلعا للتصدير إلى الولايات المتحدة.

وأضاف كريستيانسن أن منتجات “ليغو” المصنعة في الموقع الجديد ستكون مخصصة للزبائن في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى فيتنام.

وقد لوحظ نمو قوي في عدد الزبائن في الصين قبل عامين، وعلى الرغم من تباطؤ هذا النمو في الآونة الأخيرة، رأى الرئيس التنفيذي للشركة الدنماركية أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل “فرصة كبيرة”.

وقال “كان من المهم أيضا أن نتمكن من الاستفادة من قوة العمالة ذات المهارات العالية والتي يُعدّ مستواها في فيتنام مرتفعا”.

ويغطي الموقع الجديد مساحة قدرها 44 هكتارا، أي ما يعادل 62 ملعبا لكرة القدم، وهو مجهّز بأكثر من 12 ألف لوح شمسي على الأسطح.

وباتت “ليغو” تملك ستة مصانع في مختلف أنحاء العالم، بينها في أوروبا والمكسيك والصين.

بور-اف/رك/ب ح