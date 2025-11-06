مجموعة الإمارات تحقق أرباحا نصفية بلغت 2,9 مليار دولار بنمو نسبته 13%

كشفت مجموعة الإمارات، المالكة لأكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، الخميس عن أرباحها النصفية والتي بلغت 10,6 مليارات درهم (نحو 2,9 مليارات دولار) بعد احتساب الضرائب، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالعام السابق.

ورغم الاضطرابات الإقليمية، بما فيها الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران، سجّلت المجموعة أرباحا قياسية للنصف الأول من السنة المالية 2025-2026 قبل احتساب ضريبة الدخل على الشركات، بلغت 12,2 مليار درهم (3,3 مليار دولار).

ويشمل النصف الأول من السنة المالية لمجموعة الإمارات الاشهر بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر.

وأقرّت الإمارات ضريبة الدخل على الشركات في 2023 وتم تطبيقها للمرة الأولى على مجموعة طيران الإمارات لسنة مالية كاملة في أيار/مايو.

وأوردت المجموعة في بيان أنها “السنة الرابعة على التوالي التي تحقق فيها المجموعة أرباحا نصفية قياسية”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “على الرغم من الأحداث الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية في بعض الأسواق، كان الطلب العالمي على النقل الجوي وخدمات السفر قويا”، متوقعا أن يبقى كذلك لبقية السنة.

وبلغت الإيرادات النصفية للمجموعة المملوكة لحكومة دبي 75,4 مليار درهم (20,6 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4%، مقارنة بـ 70,8 مليار درهم (19,3 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد “نتطلع إلى زيادة سعتنا لنمو الإيرادات لا سيما مع انضمام طائرات A350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات، وتشغيل مرافق دناتا الجديدة”.

وتسببت الاضطرابات الإقليمية، بما فيها حرب غزة والحرب التي دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، في اضطرابات لبعض رحلات شركات الطيران الخليجية هذا العام.

وتم تعليق بعض الرحلات لفترة وجيزة خلال الهجمات المنفصلة التي نفذتها إيران وإسرائيل على أهداف في قطر في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر.

