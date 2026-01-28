مجموعة الحبتور الإماراتية تقرر الانسحاب من لبنان

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية الأربعاء قرارها إغلاق عملياتها في لبنان، عقب إعلانها عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية بسبب خسائر قالت إنها تجاوزت 1,7 مليار دولار.

وأفادت المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرّا، في بيان “في ضوء الأوضاع السائدة في لبنان… قررت مجموعة الحبتور المضي قدما في إغلاق عملياتها في البلاد”.

وقالت إن القرار يأتي “على خلفية حالة عدم الاستقرار المطوّلة، واستمرار الحملات العدائية، والهجمات العلنية، والممارسات التشهيرية الموجّهة ضد المجموعة وأعمالها، فضلا عن الإجراءات القانونية الجارية حاليا بين مجموعة الحبتور والحكومة اللبنانية”.

وتملك المجموعة الإماراتية فندقين في لبنان، هما الحبتور غراند بيروت ومتروبوليتان بالاس بيروت، ولها أنشطة مصرفية في لبنان مرتبطة بأعمال المجموعة، بحسب الموقع الإلكتروني للحبتور.

م ل/جك