مجموعة السبع تؤكد ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز

باريس 19 مايو أيار (رويترز) – جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وأهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية.

كما شددوا في بيان مشترك على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال وزراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة إنهم لا يزالون ملتزمين بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، داعين جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)