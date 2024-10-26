مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية

afp_tickers

3دقائق

توصّلت مجموعة السبع إلى اتّفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل الجمعة.

وجاء في البيان أن “عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها”، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.

وأشارت هذه الدول في بيانها الختامي الذي نُشر الجمعة إلى أن “خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي”.

وتوصّل قادة دول مجموعة السبع في حزيران/يونيو إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة من الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.

يأتي الإعلان في خضم انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن.

وجاء في البيان أن وزراء المالية “اتفقوا على حل تقني يضمن الاتساق والتنسيق والتوزيع العادل للإقراض والتضامن بين جميع شركاء مجموعة السبع”.

وتابع البيان “لن نكل في عزمنا على منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاج اليه لتنتصر”.

ودعا المجتمعون موسكو إلى وضع حد لحربها والتعويض ماليا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

في هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه في إطار حزمة مجموعة السبع، ستقدم الولايات المتحدة قروضا بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، يتم سدادها من خلال الفائدة المكتسبة من الأصول السيادية الروسية المجمدة.

وأشار إلى أن الخطوة ترمي إلى دعم أوكرانيا “من دون إثقال كاهل دافعي الضرائب”.

وأضاف الرئيس الأميركي “جهودنا توضح أن الطغاة سيُحمّلون المسؤولية عن الأضرار التي يتسببون بها”.

ووقّعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء مع نظيرها الأوكراني سيرغي مارتشينكو بيانا أبدى فيه الجانبان عزمهما على المضي قدما في القرض.

الب/جص-ود/ب ق