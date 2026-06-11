مجموعة السبع ستسعى إلى ردم الهوة مع ترامب خلال قمة تستضيفها فرنسا

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تسعى الدول الأوروبية الكبرى وحلفاؤها في مجموعة السبع إلى ردم الهوة الاخذة في الاتساع مع الرئيس الأميركي خلال قمة يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارا من الاثنين في منتجع إيفيان ليه بان، ويُتوقّع أن يهيمن دونالد ترامب على فعالياتها.

وفي المنتجع المطلّ على بحيرة جنيف، سيسعي قادة دول المجموعة لإعادة الزخم إلى العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتُمثّل القمة واحدة من أولى الاجتماعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، التي صعدت من حدّة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وعمّقت التوترات عبر الأطلسي.

وإلى جانب محاولة الدفع قدما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، ينتظر القادة جدول أعمال مزدحما بقضايا حساسة قد تثير خلافات على مدى ثلاثة أيام من المباحثات.

كذلك، سيسعى قادة مجموعة السبع خلال القمة التي سيحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى بلورة موقف موحّد لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

واعتبر ماكرون الأربعاء أن مشاركة زيلينسكي “مهمّة جدا”، قائلا إن هناك حاجة إلى “إعادة بناء التوافق داخل مجموعة السبع”، في إشارة إلى الخلافات مع ترامب حول ملف أوكرانيا.

في المقابل، يعتزم باقي أعضاء المجموعة الضغط على الرئيس الأميركي للحصول منه على تنازلات في ملف التجارة.

ويواجه ترامب أيضا ضغطوطا للموافقة على فرض مزيد من القيود التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى بهدف حماية القاصرين.

– عائد من احتفال عيد ميلاده –

وإلى فرنسا، تضمّ مجموعة السبع كلا من كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما دعا ماكرون قادة البرازيل ومصر والهند وكينيا وكوريا الجنوبية للمشاركة في الاجتماع.

وسيحضر رئيس شركة “أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي سام ألتمان، ومؤسس شركة “ميسترال إيه آي” الأوروبية المنافسة آرثر مانش، مأدبة غداء الأربعاء مخصصة لبحث موضوع حماية القاصرين في الفضاء الرقمي.

وفي مسعى لإيجاد توافق إقليمي حول إيران، دعا الرئيس الفرنسي قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات إلى جلسة خاصة الثلاثاء.

وستكون الصين، كما هو الحال، الغائب الأبرز عن قمة المجموعة، في ظلّ تزايد القلق الغربي من هيمنتها على سوق المعادن النادرة.

لكن ماكرون سيعقد الخميس مؤتمرا عبر الفيديو بعنوان “قمة التقارب العالمي للنمو”، بمشاركة دول السبع والصين وعدد من الاقتصادات الناشئة.

ويصل ترامب إلى القمة بعد احتفاله بعيد ميلاده الثمانين في 14 حزيران/يونيو، فيما ستسعى باريس إلى تجنّب تكرار ما حدث في القمة السابقة في كندا، عندما غادر الرئيس الأميركي باكرا.

– “سلوك عدائي” –

تجري استعدادات أمنية واسعة النطاق بمشاركة آلاف من عناصر الشرطة والقوات المسلحة، تمتد حتى سويسرا المجاورة على الضفة الأخرى من البحيرة، حيث يستقبل مطار جنيف الوفود.

وبالنسبة إلى ماكرون الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، تمثّل القمة إحدى الفرص الأخيرة لمحاولة التأثير على الساحة الدولية، مع اقتراب نهاية ولايته الأخيرة خلال أقل من عام.

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى الدفع نحو تعزيز السيادة الأوروبية.

وتمهّد هذه القمة لانعقاد قمة مجموعة العشرين الأوسع التي تضمّ الصين، والمقرّر أن يستضيفها ترامب في كانون الأول/ديسمبر في منتجع غولف يملكه في ميامي.

وقبل القمة، نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية استطلاعا للرأي في أكثر من عشر دول أوروبية أظهر تراجع الثقة بالولايات المتحدة، حيث لا يرى سوى 11% من المشاركين في إدارة ترامب “حليفا”.

وفي ظل ما وصفه الاستطلاع بـ”الانتقادات والسلوك العدائي” من جانب الولايات المتحدة، يرى قادة أوروبيون أن لديهم فرصة “للمضي قدما بسرعة أكبر” نحو بناء منظومة أمنية مشتركة، بحسب بافيل زيركا الباحث البارز في المجلس.

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