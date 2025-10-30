مجموعة السبع ستطلق “تحالفا” لمواجهة هيمنة الصين على المعادن الحيوية

afp_tickers

2دقائق

أعلن وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع الخميس في كندا إطلاق “تحالف” لمواجهة الهيمنة الصينية على المعادن الحيوية، بهدف ضمان وصول أكثر موثوقية إلى هذه الموارد الأساسية لتكنولوجيات المستقبل.

وبدأ هذا الاجتماع الذي يستمر يومين في تورنتو بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ بشأن توريد المعادن النادرة التي تستخدم في العديد من المنتجات، من الألواح الشمسية وصولا إلى الصواريخ الدقيقة.

وقالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه “علينا تنويع طرق استيراد المواد الخام”.

من جهته، أعلن وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون الخميس أن هذه الخطة ستعطى طابعا رسميا في تورنتو من خلال إنشاء “تحالف إنتاج المعادن الحيوية”.

وقال هودجسون إن هذا الاتفاق يهدف إلى “إنشاء سلاسل توريد شفافة وديموقراطية ومستدامة للمعادن الحيوية في أنحاء مجموعة السبع”.

وفي هذا الإطار، ستعمل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على حشد الاستثمارات الخاصة لزيادة إنتاج المعادن الحيوية لتجاوز الصين وبالتالي الحد من نفوذها في الأسواق.

بس/الح/ب ق