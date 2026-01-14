The Swiss voice in the world since 1935
مجموعة السبع مستعدة لفرض إجراءات جديدة على إيران إذا استمر القمع

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

باريس 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم الأربعاء استعدادهم لفرض إجراءات تقييدية إضافية على إيران إذا استمرت في قمع الاحتجاجات والمعارضة، في انتهاك لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت مجموعة السبع في بيان “نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى والجرحى المبلغ عنهم.. نستنكر استخدام العنف المتعمد وقتل المتظاهرين والاعتقال التعسفي وأساليب الترهيب التي تمارسها قوات الأمن بحق المتظاهرين”.

وحثت السلطات الإيرانية على ضبط النفس التام والامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

