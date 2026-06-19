مجموعة العمل المالي تزيل الجزائر من قائمتها الرمادية وتضيف العراق

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أعلنت مجموعة العمل المالي التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الجمعة إزالة الجزائر وناميبيا من “قائمتها الرمادية” للدول الخاضعة لمراقبة مشددة، وإضافة العراق والبوسنة والهرسك، وذلك في ختام اجتماع عام في باريس.

وبقيت ثلاث دول مدرجة على “القائمة السوداء” الخاصة بالمجموعة والتي تضم “البلدان ذات المخاطر العالية الخاضعة لدعوة لاتخاذ إجراء”، وهي إيران وكوريا الشمالية وبورما.

وفي ما يتعلق بالدول الأخيرة، دعتها مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ “التدابير المناسبة في ما يتعلق بأنشطة الاحتيال والنصب عبر الإنترنت والتي لا تزال منتشرة على نطاق واسع وتشكل مخاطر كبيرة للتمويل غير المشروع”، حسبما صرحت الرئيسة المكسيكية للمجموعة إليسا دي أندا مادرازو في بيان.

ورحبت رئيسة المجموعة بـ”التقدم” الذي أحرزته الجزائر “في الإشراف القائم على المخاطر، والشفافية بشأن المستفيدين الحقيقيين، والعقوبات المالية المستهدفة”.

أما بالنسبة الى العراق، فرأت مجموعة العمل المالي أن “هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة المخاطر المتعلقة بالنقد، وزيادة التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين استخدام المعلومات المالية”.

لكن دي أندا مادرازو أكدت أنها “تلقت إشارات سياسية قوية هذا الأسبوع” من العراق وكذلك من البوسنة والهرسك التي أضيفت الى القائمة، “تشير إلى أنهما مصممان على إجراء التغييرات اللازمة”.

اود/ح س/ب ق